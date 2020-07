Disfruta de Sevilla y su provincia con el ocio y el confort más refrescante y seguro

Son muchas las entidades y firmas las que en estos momentos están junto a la hostelería para ayudarla a remontar la crisis provocada por el coronavirus.

Una de ellas es Helvetia. La aseguradora suiza tiene clara su apuesta por el sector, para lo que ofrece diferentes líneas de seguro que se consolidan como pilares fundamentales en cualquier negocio.

Por una parte, el Seguro para el Sector Servicios y Hoteles garantiza la protección tanto de propietarios como de clientes. Así los empresarios sólo tienen que preocuparse por ofrecer un servicio de calidad. De la seguridad se encarga Helvetia.

Por otra parte, el Seguro de Comercios contribuye a garantizar la tranquilidad de quienes tienen un local abierto a pie de calle. Los riesgos que conlleva esta actividad quedan cubiertos con la seguridad de tener soluciones para hacer frente a los posibles daños.

Coca-Cola, con la hostelería andaluza

Durante el confinamiento, la fuerza de ventas de Coca-Cola no dejó de estar del lado de sus clientes, aunque tuvo que aprender a hacerlo de forma virtual. Hasta que el pasado día 4 de mayo volvió a la calle para apoyarles en la preparación de las reaperturas. Lo hizo entre las más estrictas medidas de seguridad, pero con el objetivo de conocer la situación y necesidades de cada uno de ellos para poder ayudarles. En Andalucía, en concreto, tienen un total de 240 rutas en la calle donde están visitando 49.400 clientes del mercado local, lo que supone un total de 158.000 visitas mensuales.

Planes específicos de apoyo

Para dar soporte a la hostelería en Andalucía, Coca-Cola ha desarrollado planes específicos y acordes a cada momento de la crisis provocada por la covid-19. Para ayudar a sus clientes con las nuevas normativas, han formado a la fuerza de ventas y han desarrollado diferentes contenidos en torno a seguridad y medidas sanitarias en su cadena de suministro, take away y delivery, regulación para apertura de terrazas, etc. «El objetivo es orientar y ayudar a nuestros clientes a adaptar sus negocios a los nuevos hábitos de consumo», aseguran.

También han desarrollado planes para potenciar nuevas ocasiones de consumo: delivery, take away, on the go (impulso)… Por otro lado, han adquirido materiales de activación como terrazas, digitalización de soportes tradicionales como las cartas de comida o bebida, etc. Adicionalmente, están desarrollando promociones y planes para ayudar a sus clientes a dinamizar sus negocios, personalizando la oferta y las promociones, desarrollando acciones y contenidos para generación de tráfico, etc.