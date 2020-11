Cinco razones por las que deberías contratar un seguro de salud

El coronavirus ha puesto en jaque los sistemas sanitarios de todo el mundo. Ha colapsado hospitales, ha desbordado las UCIS y ha obligado a la Atención Primaria a dedicarse casi en exclusiva a combatir el virus. Como consecuencia, se han retrasado intervenciones quirúrgicas y se han disparado las listas de espera para ser atendido por el médico de cabecera y especialistas.



La crisis actual que estamos viviendo ha llevado a muchas personas a plantearse la contratación de un seguro médico, que ofrece un gran número de ventajas y comodidades y que están siendo muy valoradas, sobre todo, en estos momentos en los que el acceso a la sanidad pública es un poco complicado.

Cinco ventajas de los seguros de Salud



Reducción del tiempo de espera



Si hay algo por lo que se caracteriza el seguro médico es por la prácticamente eliminación de las listas de espera, tanto en asistencia primaria como en las especialidades médicas.



Elección de especialista y centro médico

El seguro médico permite a sus clientes la elección del profesional médico y del centro u hospital de todos los disponibles en el cuadro médico de la aseguradora.



Rapidez y agilidad en atención y diagnóstico

Contar con una póliza da acceso directo a los especialistas (ginecología, dermatología, psicología…) sin que sea necesario pasar primero por la consulta del médico de cabecera, algo que no es posible en la seguridad social. Además, esta agilidad se hace también latente en la entrega de resultados analíticos y pruebas diagnósticas.



Intervenciones quirúrgicas

Una póliza cubre también las operaciones quirúrgicas tanto leves como aquellas de cierta gravedad. También cubre otras circunstancias como un parto o cesárea.



Hospitalización

La comodidad es otra de las ventajas de los seguros de Salud. En el caso de las hospitalizaciones, la sanidad privada pone a disposición de sus asegurados habitaciones individuales, con baño completo en el interior y con cama para un acompañante.





Factores a tener en cuenta a la hora de elegir un seguro de salud





La amplia oferta aseguradora que existe y la gran cantidad de productos existentes puede dificultar, en muchas ocasiones, la elección del mejor seguro. Uno de los principales errores en los que no se debe caer es el de guiarse exclusivamente por el precio. En ocasiones, un seguro demasiado barato suele tener luego muchos «peros» y acabamos diciendo eso de «lo barato sale caro». Por ello, desde Asefa Salud aconsejan prestar especial atención a varios aspectos a la hora de escoger un seguro médico.



Cuadro médico

Lo primero es comprobar qué médicos y a qué centros se puede acudir. Se trata de uno de los puntos más importantes ya que en función de la localidad o ciudad en la que se viva la disponibilidad de profesionales médicos puede verse reducida. Del mismo modo, si se quiere acudir a un profesional o centro en concreto es importante comprobar que se encuentra en los ofertados por la aseguradora.



Cobertura geográfica

Otro de los aspectos importantes es comprobar si la póliza contratada ofrece asistencia médica fuera de la Comunidad Autónoma en la que resida el asegurado e incluso si tiene cobertura internacional (de gran utilidad si se suelen hacer viajes fuera del territorio nacional).



Carencias

Las carencias es el tiempo durante el cual no se puede hacer uso de determinadas coberturas o servicios de la póliza. Es recomendable informarse de los periodos de carencia que cada compañía establece para cada una de las especialidades, para cubrir un embarazo o poder realizar una operación.



Copagos

Existe una modalidad de seguro de salud que incluye copagos. Es decir, establece una cantidad monetaria que hay que pagar por el uso de determinadas consultas, pruebas médicas, etc. Este tipo de pólizas suelen ser más baratas que las que no incluyen copagos. Eso sí, hay que valorar el uso que se va hacer de la póliza y si sale a cuenta tener que pagar cada vez que se acuda al médico.



Reembolsos

Otra modalidad de seguro es la de reembolso. Se caracteriza por, como su nombre indica, reembolsar a sus asegurados un porcentaje de los gastos farmacéuticos o médicos en los que incurra. Si se contrata un seguro de modalidad reembolso, los asegurados podrán acudir a cualquier especialista y centro médico, aunque no forme parte del cuadro médico. En ese caso, bastará con aportar la documentación requerida por la aseguradora (factura, parte de reembolso, etc.) para que le sea devuelto la totalidad o parte de la consulta o prueba.



Salud mental

El coronavirus ha disparado la atención psicológica y psiquiatra por parte de muchos ciudadanos. Los seguros incluyen entre sus especialidades aquellas relacionadas con la salud mental y el bienestar. Como punto diferenciador entre unas pólizas y otras es el número de sesiones gratuitas incluidas.



Telemedicina

Otra de las coberturas protagonistas de este año es la telemedicina. Muchos seguros incluyen servicios de asistencia sanitaria digital como la teleconsultas y la videoconsulta, que han adquirido gran relevancia e importancia como consecuencia de los confinamientos y las restricciones al movimiento.





Cuidando de los asegurados





Con una larga experiencia en el ramo de los seguros médicos, Asefa Salud lleva en su ADN el compromiso con la salud de sus asegurados y la firme apuesta por la prevención y la innovación. ¿Por qué deberíamos escoger un seguro de Salud de Asefa? La respuesta es contundente: «Por el apoyo, la cercanía y la atención que les brindamos a nuestros asegurados».

Desde el primer momento del estallido de la pandemia, Asefa Salud se volcó en adaptar sus pólizas a las nuevas necesidades que habían surgido y que reclamaban sus asegurados. Se ampliaron los acuerdos con centros médicos y especialistas para poner a disposición de los asegurados consultas a distancia, intensificando así los servicios de asistencia sanitaria telemáticos.



Asimismo, Asefa Salud siempre ha estado comprometida con la unidad familiar ofreciéndole seguros completos y muy competitivos. Por ello, teniendo en cuenta la situación actual, Asefa Salud ha puesto en marcha una promoción especial que la convierte en unas de las ofertas más atractivas en la gama de seguros de cuadro médico sin copago.



Con la prevención por bandera, Asefa Salud dispone de un completo programa de medicina preventiva y de bienestar y salud mental, apoyados por un amplio cuadro médico que cuenta con los mejores profesionales y centros asistenciales de referencia del país.